«التجارة»: مكافآت المبلغين عن المخالفات تصل إلى 30% من قيمة الغرامة

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، عن حالات صرف المكافآت المالية للمبلغين عن المخالفات التجارية.

وقال المتحدث باسم التجارة، في مقطع فيديو نشرته الوزارة عبر تويتر: من المعروف أن أنظمة وزارة التجارة تكافئ المبلغين بمبالغ مالية، ولكن السؤال متى تكون هذه المكافأة؟

وحدّد المتحدث حالات صرف تلك المكافآت، في بلاغات الغش التجاري بصوره المتعددة، ومنها أن (يكون المنتج فاسدًا وغير صالح للاستخدام، أو أن يكون منتهي الصلاحية، أو غير مطابق للمواصفات والمقاييس).

وأكد المتحدث أنه في مثل هذه الحالات يحصل المبلغ على مكافأة تصل إلى 25% من إجمالي الغرامة، بعد صدور حكم قضائي نهائي.

ومن بين الحالات الأخرى التي يحصل فيها المبلّغ على مكافأة، أشار المتحدث إلى بلاغات التستر التجاري؛ حيث يحصل المبلّغ على مكافأة تصل إلى 30% من إجمالي الغرامة بعد صدور حكم قضائي نهائي.

وأكد المتحدث، أن المستهلك هو عين الرقابة وبلاغه مهم وله أثر عظيم في حماية السوق وسلامة المواطن والمقيم.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

التشهير بمواطن ومقيم أدينا بجريمة التستر في تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة