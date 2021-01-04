قرارات جامعة جازان في 2020.. نقلة في التطوير والتحديث

شكلت قرارات مجلس جامعة جازان في عام ٢٠٢٠ نقلة نوعية في كل الجوانب التنظيمية والتطويرية، إضافة إلى العديد من قرارات التعيين والابتعاث والاعتمادات.

ويعد المجلس من أهم السلطات الإدارية بالجامعة، حيث يتولى الإشراف على إعداد الميزانية المقترحة، وسن اللوائح النظامية اللازمة أكاديميا وبحثيًّا وإداريًّا، وإصدار القرارات ورفع التوصيات لتحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية.

وقال رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني إن الجامعة تواصل تحقيق الإنجازات في ظل الدعم الذي تحظى به من القيادة، بما يسهم في تعزيز دورها في تنمية الإنسان والمكان.

وأضاف أن المجلس خلال عام 2020 أصدر العديد من التوصيات والقرارات التي ساهمت في صناعة الإنجازات والنجاحات وتعزيز دور الجامعة لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، مثمنًا ما بذله أعضاء مجلس الجامعة من جهود أسهمت في العمل على تحقيق التطلعات من خلال مناقشة القرارات والتوصيات التي يخرج بها مجلس الجامعة.

وشهد عام 2020 صدور عدد من التوصيات والقرارات والموافقات تجسد الدور المهم الذي يؤديه المجلس في عملية التطوير والتحديث في مختلف الجوانب الأكاديمية والبحثية والإدارية، حيث تضمنت القرارات خلال عام 2020 الموافقة على الخطة الاستراتيجية للجامعة 2020 - 2025، إلى جانب إنجاز الدراسة الشاملة لإعادة هيكلة الجامعة ورفعها إلى مجلس شؤون الجامعات، وكذلك تطوير ضوابط التحويل الداخلي بالجامعة، كما تم اعتماد الدليل الإجرائي لبناء وتقويم نواتج التعلم، إضافة إلى اعتماد اللائحة الإدارية والمالية للاستثمار بالجامعة، فيما تم منح درجة الماجستير لـ51 طالبا وطالبة، وتعيين 292 عضو هيئة تدريس على رتب: أستاذ مساعد/محاضر/معيد، وكذلك الموافقة على ابتعاث وترقية بعثة 124 واستمرار ابتعاث 539 مبتعثًا ومبتعثة في 14 دولة حول العالم.