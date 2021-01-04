شكرا لقرائتكم خبر عن 250 ألف ريال جوائز «شتاء السعودية للتميز الإعلامي» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة المسؤول الرسمي الهوية الوطنية للسياحة «روح السعودية» عن «جائزة شتاء السعودية للتميز الإعلامي» وهي إحدى مبادرات موسم «الشتاء حولك»، وذلك لرفع مستوى الاحترافية والإبداع، وتعزيز الشراكة مع المبدعين والإعلاميين، بمجموع جوائز تصل إلى 250 ألف ريال، في خمسة مجالات متنوعة، وهي «التقارير الصحافية، التقارير التلفزيونية، البرامج الإذاعية، الصور الفوتوغرافية، الأفلام القصيرة».

وأوضحت الهيئة أن الأهداف الرئيسة للجائزة تتمثل في رفع مستوى الاحترافية في تقديم المواد الإعلامية، والتشجيع على الإبداع والابتكار في الترويج للسياحة السعودية، وتعزيز الشراكة مع الإعلام لتحقيق أهداف الموسم، ضمن آلية تشمل اعتماد فائزين اثنين من كل مجال، ولجنة مختصة للتقييم، ويمكن للراغبين في المشاركة إرسال أعمالهم وإبداعاتهم حتى 10 أبريل 2021، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في حساب الهيئة السعودية للسياحة على «تويتر» يوم 16 مايو 2021.

ووضعت لجنة الجائزة عددا من المعايير المهنية منها، تضمين الرسائل الإعلامية الخاصة بالموسم من خلال الأعمال الإعلامية المقدمة، وإبراز الجهد الاستقصائي المعلوماتي، وإظهار جماليات الوجهات والتجارب السياحية.