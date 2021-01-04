شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية صحية في عدن والان نبدء بالتفاصيل

عقدت منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دورات تدريبية منوعة في مجال الرعاية الصحية، استفاد منها 125 فردًا من الكادر الفني والإداري في 25 منشأة صحية في محافظة عدن.

وتسعى المنظمة من خلال هذا الدعم إلى تعزيز الجانب الصحي والوقائي ورفع الوعي بالمخاطر المتعلقة بالمخلفات الطبية وكيفية التخلص منها بطريقة سليمة. يأتي عقد هذه الدورات في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز الجانب الصحي في اليمن ومختلف البلدان الأخرى.

وبادر المركز، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- منذ تأسيسه حتى الشهر الماضي بتنفيذ 240 مشروعًا صحيًا في جميع المحافظات اليمنية، وذلك استشعارًا بأهمية الجانب الصحي وتأثيره في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.