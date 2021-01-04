شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الرحلات لا يشمل سفر المواطنين للخارج والان نبدء بالتفاصيل

دخل قرار انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والسماح باستئناف الرحلات الجوية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، حيز التنفيذ، صباح يوم أمس الأحد، وسط تشديد للإجراءات الصحية بالتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خصوصا للقادمين من الدول التي ينتشر فيها الفيروس المتحور.

وكشفت هيئة الطيران المدني عن جاهزية المطارات السعودية لعودة العمل والرحلات المجدولة لشركات الطيران المحلية والدولية كما كانت في السابق قبل تعليق الرحلات قبل أسبوعين بسبب انتشار الفيروس الجديد المتحور، في عدد من الدول، مشددة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المنصوص عليها في الأنظمة المطبقة في المطارات، بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات.

وأعلنت الخطوط الجوية السعودية عن إعادة جدولة رحلاتها الجوية الجديدة وفق ما أقرته الجهات المعنية للحالات المستثناة من المواطنين والمقيمين المغادرين لخارج المملكة والقادمين للمملكة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل الطائرات وفي كافة مراحل الرحلة.

يشار إلى أن قرار حكومة المملكة بانتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول وعودة جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية ينطبق على من لهم الحق بالدخول للمملكة من المواطنين والخليجيين والمقيمين ممن لديهم تأشيرات دخول أو خروج وعودة وغيرهم ممن تنطبق عليهم الشروط، فيما يبقى قرار سفر المواطنين للخارج معلقا باستثناء من تنطبق عليهم الشروط ولديهم مبررات يتم تقديمها للجهات المختصة لمغادرة المملكة.