شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ضوابط لدخول البحرين عبر جسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن آلية الإجراءات الصحية المتبعة في ظل جائحة كورونا لدخول مملكة البحرين للمواطنين البحرينيين والمسافرين المصرح لهم، وذلك عقب قرار فتح كافة المنافذ الدولية لاستقبال ومغادرة المسافرين الأجانب والمواطنين من الفئات المستثناة.

واستثنت المؤسسة من دفع رسوم الفحص المختبري كلا من الدبلوماسيين المعتمدين وعوائلهم والعائدين من رحلات علاجية على نفقة «الصحة» ومرافقيهم، والعائدين من مهمة حكومية رسمية والعسكريين الأجانب ضمن مهمات رسمية وعوائلهم والمشاركين في تجارب سريرية للقاح بمملكة البحرين.

وأوضحت المؤسسة أنه يترتب على المسافرين القادمين إلى البحرين عبر الجسر الملك الفحص المختبري المسبق للكشف عن فيروس كورونا «PCR» قبل الوصول إلى البحرين، وأن تكون نتيجة الفحص صالحة لمدة 72 ساعة، أو الخضوع للفحص المختبري «PCR» على نفقة المسافر عند الوصول بتكلفة تبلغ 40 ديناراً بحرينياً ويمكن الدفع مسبقاً عبر تطبيق «مجتمع واعي» أو من خلال زيارة بوابة الحكومة الإلكترونية، بينما استثنت الأطفال ممن هم دون سن 6 سنوات من الفحص المختبري.

وأضافت: إنه يجب على جميع المسافرين تقديم استمارة الإقرار الصحي عند الوصول، ويتم قبول نتيجة الفحص عبر تطبيق «مجتمع واعي» أو أحد تطبيقات الهواتف الذكية الرسمية في المملكة العربية السعودية للمسافرين الذين تكون نتيجة فحصهم المختبري «سلبية»، كما يتم قبول شهادات الفحص الأصلية الصادرة من المختبرات البحرينية أو السعودية المعتمدة من قبل مملكة البحرين، فيما على المسافرين غير الحاملين لشهادات الفحص المسبق إجراء الفحص المختبري، في المنطقة المخصصة بجسر الملك فهد، ويمكن دفع رسوم الفحص المختبري عند الوصول نقدا أو عبر بطاقات الخصم أو الائتمان.

وبينت أنه يجب على جميع المسافرين القادمين الالتزام بالعزل الذاتي حتى ظهور نتيجة الفحص، وعلى المسافرين الذين سيقيمون في البحرين لفترة تمتد لـ 10 أيام أو أكثر إجراء الفحص في اليوم العاشر من الوصول للمملكة وذلك في مركز الفحص من المركبات في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، علماً بأنه لن تكون هناك تكلفة إضافية للفحص الثاني.