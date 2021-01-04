شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 82 حالة.. إصابات كورونا الأقل منذ 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

واصلت إصابات كورونا التراجع لأدنى مستوياتها منذ أكثر من 9 أشهر، وسجلت أمس انخفاضا قياسيا، بلغ 82 حالة فقط.

وأوضحت الوزارة، أنه جرى، أمس، تسجيل 82 إصابة ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 363.061 حالة، من بينها 2372 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 385 حالة حرجة.

وبينت الوزارة أنه جرى تسجيل 180 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 354.443 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6246 حالة، بإضافة 7 وفيات جديدة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت «الصحة» التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد،، أو مراكز تأكد التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.