شكرا لقرائتكم خبر عن 347 جولة رقابية تكشف 8 مخالفات لـ «تدابير كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

سجلت أمانة المنطقة الشرقية، 8 مخالفات، يوم أمس الأول، في 347 جولة رقابية نفذتها الأمانة، وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة، جاء ضمنها 5 مخالفات تعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، و3 مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية.

وأنجزت الأمانة غسل وتعقيم وتطهير 721 موقعا، بمشاركة 450 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 130653 لترا من كمية المعقمات والمطهرات.

ورفعت الأمانة 7522 طنا من النفايات، وأزالت 4372 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9388 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية ومتابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بتعاون المواطنين عبر الإبلاغ عن أي مخالفات في سياق ذلك بالتواصل مع مركز البلاغات «940»، لمعالجتها.