شكرا لقرائتكم خبر عن 2401 بلاغ و1069 استفسارا لـ«940» في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

تلقى مركز البلاغات «940»، التابع لأمانة المنطقة الشرقية 2401 بلاغ، و1069 استفسارا، و10 تقارير، بالإضافة إلى 136 طلبًا، وذلك خلال أسبوع، وبالتحديد في الفترة بين 27 ديسمبر الماضي، و2 يناير الجاري.

شملت المخالفات 166 بلاغا عن أعطال الإنارة، و767 للنظافة العامة، و62 للمباني، و12 بشأن الاستثمار، إضافة إلى 556 عن الإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، و25 للأمن والسلامة، و611 لصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، و66 بشأن الحدائق، و136 للأسواق.

من ناحية أخرى، تلقى المركز، يوم أمس الأول، 8 بلاغات صحية بمخالفة التدابير الوقائية، والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، منها 3 بلاغات تتعلق بعدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، و3 بلاغات بوجود زحام داخل المنشآت، وبلاغ للإخلال بإحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب، إضافة إلى بلاغ بشأن مخالفة الاشتراطات الصحية للعمال.

ولم يتلق المركز أي بلاغات تتعلق بالنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت، أو مخالفات مساكن العمال.

ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مطالبا بالحرص على ارتداء الكمامات داخل المنشآت طوال الوقت، والالتزام بعدم التزاحم عند دورات المياه، ومغاسل الوضوء، وذلك باتباع الملصقات الأرضية، لضمان مسافة آمنة بمقدار متر ونصف المتر على الأقل بين كل شخص وآخر.