شكرا لقرائتكم خبر عن خطة ميدانية متكاملة لـ«الأمر بالمعروف» خلال الإجازة والان نبدء بالتفاصيل

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، تنفيذ خطته الميدانية والتوعوية لإجازة الربيع لهذا العام 1442هـ، بالعدد المناسب من الأعضاء؛ لأداء العمل الميداني في محافظات ومراكز المنطقة.

وتستهدف الخطة تنفيذ شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من خلال حضور فرق الهيئة في الأسواق والحدائق والأماكن العامة والشواطئ والمجمعات التجارية والتنبيه؛ لأداء الصلاة جماعة، وتقديم النصح والتوجيه، ومعالجة ما يُلاحظ من مخالفات في حال حدوثها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وينشر الأعضاء المصليات المتنقلة في أماكن حضور المتنزهين؛ لإقامة الصلوات، ورفع الأذان، وتفعيل حملتي «الصلاة نور»، و«الخوارج شرار الخلق».

ووجه مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي، الأعضاء المشاركين بأهمية أداء العمل المناط بهم وفق الأنظمة والتعليمات، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ خطة العمل الميداني والتوعوي لإجازة منتصف العام وفق الأنظمة والتعليمات.

وتأتي خطط العمل الميداني والتوعوي خلال إجازة منتصف العام إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام الشيخ د. عبدالرحمن السند.