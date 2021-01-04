شكرا لقرائتكم خبر عن 6653 بلاغا إسعافيا لـ «الهلال الأحمر» في ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، 6653 بلاغا إسعافيا، خلال شهر ديسمبر من العام 2020م، بالإضافة إلى 48 بلاغا إضافيا، عن طريق تطبيق «أسعفني» للبلاغات الإسعافية.

وقدمت الفرق الطبية الإسعافية التابعة للفرع، الخدمة الطبية الإسعافية لـ 5768 حالة إسعافية، منها 748 حالة ناتجة عن الحوادث المرورية، و109 حالات ناتجة عن حوادث دهس، و129 ناتجة عن انقلاب مركبات، و1990 حالة مرضية عادية، و332 حالة مرض معدٍ، و499 حالة سقوط، و187 حالة نتجت عن حرائق، و3 حالات غرق، و106 حالات احتجاز، و4 حالات بتر، و11 حالة حروق.

وباشرت الفرق كذلك 26 حالة ناتجة عن اختناق، و147 حالة أزمة قلبية، و232 حالة غيبوبة، و867 حالة إغماء، و604 حالات أزمة تنفسية، و107 حالات نزيف، و26 حالة ولادة، و11 حالة تسمم بالابتلاع، وحالتي تسمم باللدغ، و8 حالات إصابة عمل، و100 حالة توقف قلب وتنفس.

كما قدمت الخدمة لـ 10 حالات ناتجة عن استعمال آلة حادة، وحالتي تشنج حراري، وحالة تسمم بالاستنشاق، و7 حالات صعق كهربائي، و39 حالة اشتباه جلطة دماغية، و4 حالات نتيجة تسرب غاز، وحالة نتيجة انهيار مبنى، وغيرها من الحالات الإسعافية الأخرى.

وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لـ 3210 حالات، ومن ثم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة الشرقية، بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لـ 2451 حالة بالموقع، ولم تنقل للمستشفيات، وبلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية، 107 حالات.

وأهاب الهلال الأحمر بالمواطنين والمقيمين، إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم «997»، أو عن طريق تطبيق «أسعفني» في الهواتف الذكية، عند حدوث أي طارئ، وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية.