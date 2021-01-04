شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 99 % من معاملات الاستثمار وتنمية الإيرادات والان نبدء بالتفاصيل

أنجزت أمانة المنطقة الشرقية 99% من المعاملات المرتبطة بالاستثمارات وتنمية الإيرادات، والتي تجاوزت 50 ألف معاملة، وذلك بعد تحقيقها لمستهدفات وزارة المالية في تنمية الإيرادات لثلاث سنوات متتالية، امتدادا لجهود الأمانة في تطبيق مفهوم التحول الرقمي، عبر منظومة عمل تعتبر التقنية العنصر الرئيسي لها، وترتبط الأنظمة بنظام رسائل الجوال القصيرة «SMS» ومنظومة «Work Flow»، الأمر الذي يسهم في التيسير على المستفيدين ورفع جاذبية الاستثمار البلدي.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، حرص الأمانة على مواكبة أهداف وتوجهات رؤية المملكة 2030، في التركيز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية، من خلال الاستثمار الشامل والأمثل للأصول البلدية، لتنمية المنطقة، وتحقيق مفهوم جودة الحياة، بمشاركة القطاع الخاص.

وأشار إلى ضرورة إيصال رسالة للمستثمرين ورواد الأعمال بجاذبية البيئة الاستثمارية للأمانة عبر تطبيق المسار السريع للأعمال، والتأكيد على معالجة الملاحظات والتحسين المستمر للأعمال من خلال جمع الملاحظات والمقترحات، وإشراك المستثمرين بصناعة الاستثمارات، وذلك في سبيل تعزيز مكانة استثمارات الأمانة، التي تنعكس على تلبية كافة متطلبات المستثمرين ونيل رضاهم.

ولفت إلى مواصلة الأمانة جهودها في تحقيق أهدافها التنموية، من خلال طرح الفرص الاستثمارية، وحرص منسوبي الأمانة على تحسين وتطوير مسيرة التنمية الاستثمارية لتحقيق كافة الأهداف المنشودة التي تخدم المنطقة.