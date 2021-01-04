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إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي
متابعات الخليج 365 - متابعة
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه تم إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي.
وكان أعضاء الكونجرس الأمريكي الجدد من مجلس النواب والشيوخ قد أدوا اليمين الدستورية يوم أمس الأحد في واشنطن العاصمة، وسط إجراءات صحية صارمة في ظل تزايد عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة.
وتولى الكونجرس الأمريكي الجديد مهامه وسط ترقب لجلسة الأربعاء المقبل، التي ستتضمن جدول أعمالها المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.
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