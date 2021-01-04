شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» للخطباء والمؤذنين: نفذوا احترازات كورونا في المساجد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس (الأحد)، تعميماً لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة، تضمن التأكيد على منسوبي المساجد والأئمة والخطباء والمؤذنين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية في المساجد للحد من انتشار فايروس كورونا، وفقاً لما يرد من الجهات المختصة.

ونص التعميم على الاستمرار بتنفيذ الإجراءات والاحترازات المعتمدة داخل المساجد وفق البروتوكولات المعتمدة، ومنها إحضار السجادة الخاصة للصلاة بالمسجد، ولبس الكمامة، وفتح المساجد قبل صلاة الجمعة بساعة وإقفالها بعد الصلاة بنصف ساعة، وتحديد مسافة متر ونصف بين المصلين تنفيذاً للتباعد الوقائي، والحرص على التهوية الجيدة في المسجد، وإزالة الثلاجات والبرادات وأي نوع من أنواع المأكولات أو المشروبات.

وأكد التعميم على أهمية أن يقوم منسوبو المساجد بحث المصلين وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة، والتأكيد على عدم التزاحم عند الدخول والخروج من المسجد.

كما وجه الفروع بتكثيف الجولات الرقابية والتأكيد على مراقبي المساجد بتنفيذ جولات يومية لمتابعة تنفيذ الإجراءات والرفع لوكالة الوزارة لشؤون المساجد عن أي مخالفة.