شكرا لقرائتكم خبر عن «رابطة الجامعات» تبارك إقرار الدول الإسلامية وثيقة مكة والان مع التفاصيل
وتابع بيان رابطة الجامعات الإسلامية «هذه الوثيقة تحمل في طياتها قيم الإسلام الرفيعة لصالح الإنسانية جمعاء، مرسخة قيم التسامح والتفاهم والتعاون بين الشعوب والدول مؤكدة على وجوب استيعاب سنة الخالق جل وعلا في الاختلاف والتنوع».
وشددت رابطة الجامعات الإسلامية في بيان أصدره أمينها العام الدكتور أسامة العبد، أن رابطة الجامعات الإسلامية التي تشمل تحت مظلتها أكثر من 200 جامعة حول العالم، تؤكد على أهمية المعاني المستنيرة والضافية الواردة في الوثيقة، المشمولة بقرار الاحتفاء الكبير لوزراء خارجية دول العالم الإسلامي خلال دورة مجلسهم الـ47 المنعقدة في جمهورية النيجر.
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