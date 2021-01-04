شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يعلن الفائز بجائزة الاعتدال.. اليوم والان مع التفاصيل
وأضاف: خلال الأعوام الماضية حرص المعهد على عقد شراكات مع جهات عدة من بينها وزارة التعليم من خلال مركز الوعي الفكري الذي يعزز مفاهيم الحفاظ على القيم الإسلامية المعتدلة، وتوضيح الأفكار الدخيلة المتطرفة التي لا تمت للإسلام بصلة وليست منه في شيء. من جهة ثانية، بحث مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، خلال ترؤسه اجتماع جمعية مراكز الأحياء في المنطقة، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، البرامج والأنشطة والمراكز الجديدة المزمع تنفيذها في جدة والطائف خلال الفترة المقبلة، واعتمد الاجتماع مبادرات الخطة الإستراتيجية لجمعية مراكز الأحياء ومنها مبادرة «سواعد الأحياء» و«جاري» و«حي أجمل». كما رأس الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة، عبر الاتصال المرئي، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لأعضاء الجمعية العمومية.
من جهة أخرى، استقبل الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المعين حديثاً المهندس أحمد العارضي. وهنأ الأمير خالد الفيصل، المهندس العارضي بمناسبة تعيينه، فيما عبر الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة عن شكره لأمير المنطقة، مؤكداً أن توجيهاته ومتابعته ستكون الدافع الأكبر لتحقيق الآمال والتطلعات.
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