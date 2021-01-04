شكرا لقرائتكم خبر عن فهد بن سلطان يستعرض مشاريع النقل والان مع التفاصيل
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك المهندس سليمان بن سعيد الحويطي.
وثمن الأمير فهد بن سلطان الجهود التي يبذلها القائمون على فرع وزارة النقل بالمنطقة، منوها بما يحظى به قطاع النقل بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.
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