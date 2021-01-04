شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجهاز العسكري يزور قوات وزارة الحرس الوطني المرابطة في الحد الجنوبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زار رئيس الجهاز العسكري المكلف بوزارة الحرس الوطني اللواء ركن منصور العيسى قوات وزارة الحرس الوطني المرابطة بالحد الجنوبي، وكان في استقباله قائد لواء الملك عبدالعزيز الآلي اللواء ركن صالح المطيري.

واطلع العيسى خلال زيارته على مركز العمليات المتقدم للواء الملك عبدالعزيز الآلي بالحد الجنوبي، مستمعاً إلى إيجاز عن مهمات وواجبات اللواء في دحر العدو وحفظ حدود بلادنا، كما زار قيادة قوة نجران، وكان في استقباله قائد قوة نجران اللواء ركن ضاوي الغزواني، واطلع خلال زيارته على مهمات وواجبات القوات المشاركة في الحد الجنوبي.

والتقى رئيس الجهاز العسكري المكلف بقائد لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي اللواء ركن سعد الحارثي، مطلعاً على مهمات وواجبات اللواء، كما زار الفوج الـ38 واستقبله أمير الفوج راكان الإيداء، ثم توجه إلى الفوج الـ39 واستقبله أمير الفوج مشل بن طوالة.

عقب ذلك، تفقد رئيس الجهاز العسكري مستشفى صقر الجزيرة الميداني التابع لقيادة الطب الميداني العسكري، مطلعاً على التجهيزات الطبية التي يقدمها المستشفى لمنسوبي قوات وزارة الحرس الوطني والوحدات المساندة لها، ثم زار معسكر سلاح الإشارة، وكان في استقباله العقيد ماجد العاصمي الذي قدم نبذة مختصرة عما يقدمونه في الحد الجنوبي، كما زار معسكر قاعدة الإمداد والتموين المتقدمة، واستقبله قائد المعسكر العقيد مقبل الحبلاني الذي استعرض مهمات وواجبات القاعدة.

وفي ختام الزيارة، قدم رئيس الجهاز العسكري المكلف شكر وتقدير وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز لجميع قوات وزارة الحرس الوطني المشاركة في الحد الجنوبي على جهودهم المبذولة وما يقدمونه من عمل مشرف للذود عن الوطن.

رافق رئيس الجهاز العسكري المكلف خلال زيارته رؤساء الهيئات والوحدات المساندة.