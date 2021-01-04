شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك: انقلاب يصرع ويصيب 30 شخصاً في الجهراء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة تبوك أن عمليات الهيئة تلقت مساء الأحد، بلاغاً يفيد بوقوع حادثة انقلاب في الجهراء باتجاه محافظة تيماء.

وأشار المتحدث إلى أنه تم توجيه 9 فرق إسعافية من الهلال الأحمر بمرافقة القيادة الميدانية، و4 فرق من الصحة، بمشاركة الدفاع المدني.

وأضاف: «عند وصول الفرق اتضح وجود 30 إصابة، تم نقل 16 إصابة منها وعلاج 14 في الموقع، وتولت فرق الدفاع المدني عملية الإنقاذ وإخراج المحتجزين، وبعد الكشف على الإصابات اتضح وجود 3 حالات وفاة».

من جانبه، ذكر المتحدث باسم صحة تبوك أنه تم رفع حالة التأهب بمستشفى تيماء العام لاستقبال الحالات، وتجهيز خطة الطوارئ بالمستشفى وتفعيل نقاط الفرز.