رفع 11 ألف سيارة تالفة

بلغ عدد السيارات التالفة التي رفعتها أمانة جدة، ممثلة بإدارة مراقبة السيارات التالفة والناقلات، من خلال جولاتها الميدانية خلال عام 2020 نحو 11601 سيارة تالفة بواقع 966 سيارة شهريا، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة. الإزالة في 10 أشهر ديسمبر 663 نوفمبر 889 أكتوبر 920 سبتمبر 1666 أغسطس 1898 يوليو 1166 يونيو 1165 مايو 581 أبريل 936 مارس 1447



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