السعودية اليوم / البرازيل تسجل 17341 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 293 وفاة



برازيليا 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 3 يناير 2021 م واس

سجلت البرازيل 17341 حالة إصابة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ أكثر من 7.7 ملايين إصابةً والعدد الإجمالي للوفيات 196018 حالة وفاة.

// انتهى //

01:22ت م

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برازيليا 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 3 يناير 2021 م واسسجلت البرازيل 17341 حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) و 293 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ أكثر من 7.7 ملايين إصابةً والعدد الإجمالي للوفيات 196018 حالة وفاة.// انتهى //01:22ت م0169

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