السعودية اليوم / أمطار على مركز بحر أبو سكينه



محايل 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس

هطلت اليوم أمطار خفيفة على مركز بحر أبو سكينه التابع لمحافظة محايل عسير، شملت أجزاء متفرقة من المركز.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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