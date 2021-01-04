السعودية اليوم / شرطة منطقة الباحة: ضبط عدد من المخالفات للائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية



الباحة 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس

ضبطت شرطة منطقة الباحة أمس، عددًا من المخالفات للائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة.

وتتابع شرطة منطقة الباحة خلال جولاتها الميدانية التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

// انتهى //

00:01ت م

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الباحة 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسضبطت شرطة منطقة الباحة أمس، عددًا من المخالفات للائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة.وتتابع شرطة منطقة الباحة خلال جولاتها الميدانية التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد // انتهى //00:01ت م0157

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