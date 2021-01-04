السعودية اليوم / الكويت تعلن تعليقاً مؤقتاً للرحلات المباشرة من الى المملكة المتحدة الأربعاء المقبل



الكويت 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم تعليق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى المملكة المتحدة ابتداءً من الساعة الرابعة من فجر يوم الأربعاء المقبل وحتى إشعار آخر.

وقال المتحدث باسم الطيران المدني سعد العتيبي في تصريح له، إن تعليق الرحلات سيستمر حتى إشعار آخر بناءً على تعليمات السلطات الصحية في البلاد.

وذكر أن السلطات الصحية الكويتية قامت باستحداث عدة إجراءات وقائية في المطار منها فحص (بي سي ار) لجميع الركاب القادمين ضمن البرتوكولات الطبية للوقاية من السلالة الجديدة لفيروس

// انتهى //

23:20ت م

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الكويت 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم تعليق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى المملكة المتحدة ابتداءً من الساعة الرابعة من فجر يوم الأربعاء المقبل وحتى إشعار آخر.وقال المتحدث باسم الطيران المدني سعد العتيبي في تصريح له، إن تعليق الرحلات سيستمر حتى إشعار آخر بناءً على تعليمات السلطات الصحية في البلاد.وذكر أن السلطات الصحية الكويتية قامت باستحداث عدة إجراءات وقائية في المطار منها فحص (بي سي ار) لجميع الركاب القادمين ضمن البرتوكولات الطبية للوقاية من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحور.// انتهى //23:20ت م0154

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.