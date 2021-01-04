السعودية اليوم / بلدية أضم ترصد مخالفات التدابير الوقائية



جدة 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس

واصلت بلدية محافظة أضم ممثلة بقسم صحة البيئة جولاتها الرقابية في المحافظة والمراكز التابعة لها، لرصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية .

وشملت الجولات الرقابية عدداً من المراكز التجارية، والمطاعم، وصوالين الحلاقة، ومغاسل الملابس، وأسواق النفع العام، رصدت خلالها 5 محال مخالفة، وطُبقت لائحة الغرامات والجزاءات عليها.

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23:19ت م

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