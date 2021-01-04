السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أفريقيا



أديس أبابا 19 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 3 يناير 2021 م واس

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس في القارة الأفريقية بلغ 66631 وفاةً.

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23:09ت م

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أديس أبابا 19 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 3 يناير 2021 م واسأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة بلغ 2807864 إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس في القارة الأفريقية بلغ 66631 وفاةً.// انتهى //23:09ت م0151

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