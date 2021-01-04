السعودية اليوم / تونس تسجل 1565 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 3 يناير 2021 م واس

سجلت تونس 1565 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 143544 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4800 حالةً.

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23:09ت م

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تونس 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 3 يناير 2021 م واسسجلت تونس 1565 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 35 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 143544 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4800 حالةً.// انتهى //23:09ت م0150

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