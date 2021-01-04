

روما 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 3 يناير 2021 م واس

سجلت إيطاليا 347 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها اليوم، إلى أن عدد الإصابات المشخصة بلغ 14245 حالةً ليزيد إجمالي الإصابات المسجلة إلى 2155446 حالةً.

وتشهد إيطاليا تدابير إغلاق عام مشددة بإعلان جميع أنحاء البلاد "منطقة حمراء" حتى يوم السادس من يناير الحالي باستثناء الرابع من يناير مع تطبيق تدابير للإغلاق المخفف، فيما ينتظر تخفيف التدابير الاحترازية بنهاية العطلات يوم السابع من يناير.

// انتهى //

23:09ت م

0149



روما 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 3 يناير 2021 م واسسجلت إيطاليا 347 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 75332 شخصاً مقابل تجاوز تعداد الذين تماثلوا للشفاء 5ر1 مليون متعاف.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها اليوم، إلى أن عدد الإصابات المشخصة بلغ 14245 حالةً ليزيد إجمالي الإصابات المسجلة إلى 2155446 حالةً.وتشهد إيطاليا تدابير إغلاق عام مشددة بإعلان جميع أنحاء البلاد "منطقة حمراء" حتى يوم السادس من يناير الحالي باستثناء الرابع من يناير مع تطبيق تدابير للإغلاق المخفف، فيما ينتظر تخفيف التدابير الاحترازية بنهاية العطلات يوم السابع من يناير.// انتهى //23:09ت م0149

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وفيات كورونا بإيطاليا تتخطى 75 ألفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.