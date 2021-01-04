السعودية اليوم / الكويت تسجل 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 3 يناير 2021 م واس

سجلت الكويت 269 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الكويتية اليوم، إلى شفاء 281 حالةً ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 147271 حالةً.

// انتهى //

22:57ت م

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الكويت 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 3 يناير 2021 م واسسجلت الكويت 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات فيها 151343 حالةً دون تسجيل أي حالة وفاة، ليستقر مجموع حالات الوفيات عند 937 حالةً.وأشارت وزارة الصحة الكويتية اليوم، إلى شفاء 281 حالةً ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 147271 حالةً.// انتهى //22:57ت م0148

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