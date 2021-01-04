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فيديو.. خالد السليمان يقدم برنامج في العلن على قناة السعودية

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2021-01-04

فيديو.. خالد السليمان يقدم برنامج في العلن على قناة السعودية

يحاور فيه المسؤولين ويتناول أبرز موضوعات الشأن المحلي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الكاتب خالد السليمان عن تقديم برنامج “في العلن” على قناة السعودية، حيث من المقرر عرضه قريبًا على الشاشة.

وقال السليمان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء أمس الأحد: إن برنامج “في العلن” يحاور فيه المسؤولين ويتناول أبرز موضوعات الشأن المحلي واهتمامات متابعات الخليج 365.

وأضاف: كرسي المحاور، تجربة جديدة.. دعواتكم.

كما نشرت قناة السعودية برومو البرنامج، ويمكن مشاهدته من

موضحةً أنه سيشهد لقاءات مع مسؤولي المناصب القيادية في الدولة، للحديث عن أهم وأبرز الموضوعات ذات الشأن المحلي والأكثر أهمية في الرأي العام.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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