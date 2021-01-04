فيديو.. خالد السليمان يقدم برنامج في العلن على قناة السعودية

2021-01-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الكاتب خالد السليمان عن تقديم برنامج “في العلن” على قناة السعودية، حيث من المقرر عرضه قريبًا على الشاشة.

وقال السليمان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء أمس الأحد: إن برنامج “في العلن” يحاور فيه المسؤولين ويتناول أبرز موضوعات الشأن المحلي واهتمامات متابعات الخليج 365.

وأضاف: كرسي المحاور، تجربة جديدة.. دعواتكم.

كما نشرت قناة السعودية برومو البرنامج، ويمكن مشاهدته من

برنامج #في_العلن

برنامج لقاء مع مسؤولي المناصب القيادية في الدولة، للحديث عن أهم وأبرز الموضوعات ذات الشأن المحلي والأكثر أهمية في الرأي العام، يقدمه خالد السليمان @K_Alsuliman pic.twitter.com/IerEwqG3KC — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) January 3, 2021

موضحةً أنه سيشهد لقاءات مع مسؤولي المناصب القيادية في الدولة، للحديث عن أهم وأبرز الموضوعات ذات الشأن المحلي والأكثر أهمية في الرأي العام.



