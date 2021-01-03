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إصابة 30 شخصًا ووفاة 3 آخرين في انقلاب حافلة بجهراء تبوك

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2021-01-04

إصابة 30 شخصًا ووفاة 3 آخرين في انقلاب حافلة بجهراء تبوك

تولت فرق الدفاع المدني عملية الإنقاذ وإخراج المحتجزين

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

أصيب 30 شخصًا وتوفي 3 آخرون في حادث انقلاب حافلة وقع مساء أمس الأحد، في الجهراء بمنطقة تبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر في بمنطقة تبوك، أن عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب مساء اليوم من الجهراء باتجاه محافظة تيماء، حيث تم توجيه 9 فرق إسعافية بمرافقة القيادة الميدانية و4 فرق إسعافية من الصحة وبمشاركة من الدفاع المدني، وعند وصول الفرق اتضح وجود 30 إصابة، حيث تم نقل 16 إصابة وعلاج 14 في الموقع.

وأضاف: تولت فرق الدفاع المدني عملية الإنقاذ وإخراج المحتجزين، وبعد الكشف على الإصابات اتضح وجود ثلاث حالات وفاة.

من جهة أخرى، أكد المتحدث أنه فور تلقى البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية بمرافقه القيادة الميدانية بالمنطقة ورفع حالة التأهب بمستشفى تيماء العام لاستقبال الحالات وتجهيز خطة الطوارئ بالمستشفى وتفعيل نقاط الفرز للحالات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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