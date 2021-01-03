خالد الفيصل يعلن غدًا الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الرابعة

2021-01-04

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

يعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، يوم غد الاثنين الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الرابعة للعام 2020.

وينظم الجائزة معهد الاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز، وتعد رافدًا من روافد نهج المملكة لتبني المنهج الوسطي المعتدل منذ تأسيسها.

والمعروف أن الجائزة نبعت من فكر الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز ورؤيته في بناء الإنسان والمكان وتحقيق الإنجاز والتميز والإبداع فيهما، ورسالته التي عنوانها “لا للتطرف لا للتكفير، لا للتغريب، نعم للاعتدال في الفكر والسياسة، والاقتصاد والثقافة، إنه الدين والحياة، إنه الإسلام والحضارة، إنه منهج الاعتدال السعودي”.

وتحظى هذه الجائزة بمكانة متميزة من خلال ارتباطها باسم الأمير خالد الفيصل، وهي تأتي لتكون حافزًا مهمًّا للإبداع في مجال الاعتدال ومكافحة التطرف بكافة أشكاله على المستوى المحلي والعربي والعالمي.

وتسعى جائزة الاعتدال إلى أن تكون الجائزة الرائدة والمتميزة على مستوى العالم في مجال خدمة الاعتدال وتكريم رواده، ومكافحة التطرف بكافة أشكاله.

