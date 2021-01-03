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فيديو.. انفجار ضخم في خزانات الوقود على الحدود اللبنانية السورية
المعلومات الأولية تفيد بأن المستودع له علاقة بالمهربين
متابعات الخليج 365 - متابعة
قالت مصادر إعلامية لبنانية وسورية مساء يوم الأحد: إن انفجارًا ضخمًا وقع في خزانات الوقود في بلدة القصر على الحدود اللبنانية السورية.
وذكرت قناة الـ”LBCI” أن انفجارًا وقع داخل مستودع لقوارير الغاز في بلدة القصر الحدودية، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن المستودع له علاقة بالمهربين.
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أن الانفجار أدى إلى سقوط 10 جرحى، 7 منهم نقلوا إلى المستشفى و3 تمت معالجتهم في المكان.
وأصدر الجيش اللبناني بيانًا تحدث فيه عن انفجار مستودع يستخدم لتخزين مادتي الغاز والمازوت يملكه شخص من آل عبيد ويقع في منطقة القصير من الجهة السورية.
وأكد أن المخزن بعيد تمامًا عن حاجز الجيش في المنطقة، مشيرًا إلى أنه لا توجد إصابات في صفوف القوات اللبنانية.
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