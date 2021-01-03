فيديو.. نقاط عليك معرفتها في عقد العمل تضمن حقوقك

2021-01-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه من حق الموظف معرفة أن عقد العمل هو الضامن الرئيسي للحقوق والواجبات المشتركة بينه وبين صاحب العمل.

واستعرضت الوزارة عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد، حقوق الموظفين في عقد العمل وضمان الواجبات المشتركة بينهم وبين صاحب العمل.



