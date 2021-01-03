التجارة توضح.. متى تكون المكافآت المالية للمُبلّغين؟

2021-01-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد متحدث وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن أنظمة الوزارة تكافئ المبلغين بمبالغ مالية لكن السؤال متى تكون هذه المكافآت؟

وأوضح الحسين، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الأحد، أن بلاغات مكافحة الغش التجاري والغش لها عدة صور، منها أن يكون المنتج فاسدًا وغير صالح للاستخدام وأن يكون منتهي الصلاحية، وأيضًا أن يكون غير مطابق للمواصفات والمقاييس، مشيرًا إلى أنه في مثل هذه الحالة ‏يحصل المُبلغ على مكافأة تصل إلى 25% من إجمالي الغرامة بعد صدور حكم قضائي نهائي.

وتابع: ثانيًا، بلاغات مكافحة التستر التجاري، وهي في حال تقديم المُبلغ للمعلومات فإنه يحصل على مكافأة تصل إلى 30% من إجمالي الغرامة بعد صدور حكم قضائي نهائي.

