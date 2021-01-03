ناصر الشلعان وكيلًا لوزارة التعليم للشؤون المدرسية

2021-01-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر وزير التعليم، حمد آل الشيخ، قرارًا بتكليف الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان وكيلًا للوزارة للشؤون المدرسية، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة.

كما قدم آل الشيخ شكره للوكيل السابق أمين نعمان على جهوده المتميزة خلال فترة عمله، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لوزارة التعليم على موقع تويتر.

وكان ناصر الشلعان يشغل منصب المدير العام لإدارة تعليم المنطقة الشرقية.



