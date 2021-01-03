هذه اشتراطات الطلاء المستخدم في الأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء

2021-01-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت المواصفات السعودية اشتراطات الطلاء المستخدم في الأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء؛ حفاظًا على صحة وسلامة المستهلك.

ولفتت المواصفات، عبر حسابها بموقع تويتر، إلى أن متطلبات الطلاء منها إبعاد مكان الطباعة قدر الإمكان عن الجانب والسطح الملامس للغذاء، وأن يكون الطلاء والحبر المستخدم من المواد المسموح بها غذائيًّا.

وأيضًا توفير تقييم للمخاطر لقائمة المواد المستخدمة في صناعة الطلاءات، مع مراعاة اعتبارات النشاط السمي للمواد.



