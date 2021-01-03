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التجارة تكافئ 19 مُبلغًا بـ123 ألف ريال لإبلاغهم عن الغش التجاري
متابعات الخليج 365 - الرياض
كافأت وزارة التجارة 19 مُبلغًا بـ123 ألف ريال؛ لإبلاغهم عن مخالفات الغش التجاري.
جاء ذلك بحسب ما ذكر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الأحد.
واستعرض مقطع فيديو نشره الحسين أبرز المخالفات التي تلقتها التجارة، ومنها الغش في محطات الوقود وتغيير بلد المنشأ في منتجات، بالإضافة إلى الغش في منتجات الغاز.
وتنص أنظمة وزارة التجارة أن المكافآت المالية تقدم للمبلغين في مخالفات نظامين، وهما نظام مكافحة الغش التجاري وتصل إلى 25% من قيمة الغرامة وكذلك نظام مكافحة التستر التجاري وتصل إلى 30% من قيمة الغرامة، وذلك بعد صدور الحكم القضائي وتحصيل قيمة الغرامة.
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