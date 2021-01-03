شكرا لقرائتكم توقعات بأمطار نهاية الأسبوع على 9 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2021-01-03 توقعات بأمطار نهاية الأسبوع على 9 مناطق متابعات الخليج 365 - الرياض توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري تؤثر على بعض المناطق في المملكة. وتوقع مركز الأرصاد، عبر حسابه بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد، أن تؤثر الأمطار على مناطق مكة المكرمة وعسير وجازان (تشمل السواحل) والباحة، وتمتد لتؤثر على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية وحائل والحدود الشمالية. ونشر المركز خريطة تفصيلية لتوقعات الأمطار خلال الأيام المقبلة.



كانت هذه تفاصيل خبر توقعات بأمطار نهاية الأسبوع على 9 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.