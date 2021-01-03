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القبض على مواطنين انتحلا صفة رجال الأمن لسرقة العمالة الوافدة في الشرقية
أقرا بارتكاب عدد 63 حادثة سلب وفق نفس الأسلوب الإجرامي
متابعات الخليج 365 - الشرقية
تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من القبض على مواطنَيْن في العقد الثاني والثالث من العمر، إثر تورطهما بانتحال صفة رجال الأمن لسلب العمالة الوافدة وتهديدهم بأسلحة بلاستيكية مزيفة.
وبحسب سناب الداخلية، تم مباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحق المواطنين، وأقرا بارتكاب عدد 63 حادثة سلب وفق الأسلوب الإجرامي المشار إليه في مدينة الدمام والظهران والقطيف، حيث قاربت قيمة المسروقات مبلغ 60 ألف ريال.
وجرى إيقاف المضبوطين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.
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