فتح سد وادي قنونا الأربعاء القادم لمدة 35 يومًا

2021-01-03

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي - القنفذة

صدرت موافقة وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على فتح بوابات سد وادي قنونا في منطقة مكة المكرمة؛ لتصريف كمية 15 مليون متر مكعب اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل ولمدة 35 يومًا بمعدل تصريف 5 م3 بالثانية؛ بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن السعة التخزينية للسد تبلغ 79.200.000 متر مكعب، وارتفاع السد يبلغ 70 مترًا، وعرض المفيض 134 مترًا، وبطول 326 مترًا.

ويخدم سد وادي قنونا سكان مركز خميس حرب وقراه، وسبت الجارة وقراه، وأحد بني زيد والقرى التابعة له، ويحمي الكثير من مراكز وقرى محافظة القنفذة من أخطار السيول.

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المواطنين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، وتحرير مجرى الوادي بعدم إقامة عقوم أو عوائق في مجراه، كما دعت المزارعين لتهيئة أراضيهم الزراعية للاستفادة من ري مزارعهم، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.



