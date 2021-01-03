«الموارد البشرية» تكشف ملامح استراتيجية سوق العمل السعودي: تخفض البطالة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المحاور الاستراتيجية سوق العمل والآثار الموقعة من تطبيقها.

وشاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر الحساب الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، إنفوجرافًا أوضحت فيه استراتيجية سوق العمل.

استراتيجية سوق العمل

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن ملامح استراتيجية سوق العمل السعودي، مشيرة إلى أنها طوُرت بناء على دراسات تمهيدية مستفيضة ومسوح بحثية وميدانية، حيث اتبعت منهجية مبنية على استخلاص اصطلاحات وسياسات قائمة على الأدلة لرفع كفاءة السوق.

وأوضحت الموارد البشرية، أن تطوير الاستراتيجية تم بمنهجية تشاركية، كما ركزت على إحداث إصلاحات جذرية في سوق العمل في قطاعيه العام والخاص، واستملت على حزم من المبادرات وارتكز نطاقها على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية ورفع المهارات والإنتاجية وتحسين كفاءة السوق، فضلًا عن إنسجامها مع برنامج تحقيق الرؤية ومستهدفات رؤسة المملكة 2030.

وبينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن رؤسة الاستراتيجية تنص على أن يكون سوق العمل السعودية سوق عمل جاذبة للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، يوفر للمواطنين فرص عمل منتجة وحياة كريمة وعزز الانتقال لاقتصاد متنوع ومزدهر يتجاوز كل تحديات اليوم والمستقبل.

محاور الاستراتيجية

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محاور استراتجية سوق العمل والتي تتمثل في التالي:

- إيجاد بيئة تشجيع الاستثمارات وتشجيع دخول المنشآت الجديدة ونموها

- دعم اعتماد المنشآت على التقنية التي تتطلب مهارات أعلى

- إصلاح سياسات الموارد البشرية للقطاع العام

- تحسين ظروف عمل القطاع الخاض وتمكين حركة الوافدين

- تنظيم وتعزيز العمل بدوام جزئي وبدوام مرن والعمل عن بُعد والأعمال الحرة وغير التقليدية

- تعزيز الصحة والسلامة المهنية

- بناء وتطوير المهارامت الأساسية والقيم خلال رحلة التعليم العالي والمهني

- رفع المهارات وإعادة التأهيل ومواءمتها مع احتياجات السوق

- تخطيط المهن الحالية والمستقبلية

- تنظيم دخول العاملين الوافدين واستقطاب المواهب والكفاءات

- تطوير عملية التوفيق بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل

- تعزيز جودة خدمات التوظيف المخصصة لمن يصعب توظيفهم

- إعادة تصميم برامج الدعم الوظيفي ودعم الباحثين عن العمل

- تخفيض القيود التنظيمية التي تعيق زيارة المشاركة الاقتصادية

- تعزيز دور وفعالية المرصد الوطني للعمل

- تطوير وبناء مهارات تحليل البيانات والسياسات وتقييمها

- التقييم المنتظم لسياسات سوق العمل وتطويرها

-تفعيل حوكمة استراتيجية سوق العمل

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