«أمانة الرياض»: رصد مساكن مقامة على أسطح متهالكة وتنقصها الاشتراطات الصحية

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، رصد مساكن مقامة على أسطح متهالكة، تدنت فيها الاشتراطات الصحية.

وقالت الأمانة، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ضمن جهودها لتفقد أماكن إقامة العمالة في العاصمة، رصدت أمانة الرياض، وبمشاركة جهات حكومية وأمنية، مساكن في أسطح متهالكة؛ تدنت فيها التهوية، وغابت عنها الاشتراطات الصحية.

وأكدت الأمانة، أنها أمهلت ملاك تلك المساكن ٤٨ ساعة لتصحيح تلك الأوضاع.

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