الراصد علي الحربي: النشاط المطري يبدأ فعليًّا.. الأربعاء المقبل

تتوسع من الجنوب شمالًا وشرقًا..
توقّع الراصد الجوي على الحربي، أن يبدأ النشاط المطري فعليًّا، الأربعاء المقبل، على المنطقة الجنوبية، تتوسع شمالًا وشرقًا.
وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: النشاط المطري المتوقع؛ يبدأ فعليًّا من الأربعاء المقبل على المنطقة الجنوبية، ويتوسع شمالًا وشرقًا، إن شاء الله ـ ليشمل أجزاء من الوسطى والغربية.
واستدرك الحربي، قائلًا: أفضلية الأمطار حسب المعطيات تتركز من جنوب جدة إلى جازان والحفر وشرق القصيم، وهذا لا يعني انحصار الأمطار عليها.
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