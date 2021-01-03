«الخطوط السعودية»: تشغيل رحلتين أسبوعيًا بين نجران والدمام

أعلنت الخطوط السعودية تشغيل رحلاتها المجدولة بين محطتي نجران والدمام، بواقع رحلتين أسبوعيًا يومي الأحد والأربعاء على متن طائرة إيرباص 320 الحديثة، التي تحتوي على 80 مقعدًا على درجة الضيافة، 12 مقعدًا على درجة الأعمال.

كما أعلنت وقت إقلاع الرحلات من الدمام باتجاه نجران عند الساعة 06:45 صباحًا، والإقلاع من نجران باتجاه الدمام عند الساعة 09:45 صباحًا، وستستغرق الرحلة في الاتجاه الواحد ساعة و55 دقيقة.

يُذكر أن الخطوط السعودية حازت الشهر الماضي، على تصنيف الخمس نجوم من منظمة «APEX» غير الربحية، تزامنا مع الذكرى 75 لتأسيس الناقل الوطني للمملكة.

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