«الجوازات» تجدد التذكير باشتراطات إصدار الإقامة للقادمين للمملكة

التقديم عبر منصة «مقيم»..

أعادت المديرية العامة للجوازات، التذكير بمتطلبات واشتراطات إصدار الإقامة عبر منصة الخدمات الإلكترونية «مقيم». وقالت «الجوازات»، إن هذه الخدمة تمكّن المنشآت عبر منصة مقيم من إصدار إقامة للقادمين للمملكة بتأشيرة عمل. الشروط والمتطلبات وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه لكي يمكن إصدار إقامة من خلال منصة مقيم يتطلب توافر الأمور التالية: - وجود العامل داخل أراضي المملكة العربية السعودية. - سداد رسوم إصدار الإقامة وغرامة التأخير، ان وجدت. - سداد المخالفات المرورية المسجلة على العامل، إن وجدت. - تسجيل بصمة وصورة العامل وتابعيه. - تسجيل واجتياز الفحص الطبي للعامل في المراكز الطبية المعتمدة. - توفير تأمين طبي للعامل وأفراد أسرته في حالة وجودهم معه. - سريان جواز سفر العامل عند استخدام الخدمة. - ألا يكون العامل مسجلًا بالنظام كـ(متغيب عن العمل). - أن يكون العامل حاصلًا على رخصة عمل لبعض الوظائف المطلوبة. خطوات إصدار الإقامة

وحددت مديرية الجوازات، عبر الموقع الإلكتروني للمنصة الوطنية الموحدة، طريقة وإجراءات إصدار الإقامة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: - ادخل على منصة مقيم من خلال الرابط التالي (من هنا). - اختر (المعاملات الإلكترونية) - اختر (إصدار الإقامة) - أدخل رقم الحدود. - يعرض النظام معلومات المقيم والكفيل. - يتيح النظام تعديل اسم المقيم، إن لزم. - يتم إصدار الإقامة. اقرأ أيضًا: «الجوازات السعودية» تجدِّد التذكير بشروط وتكاليف إصدار الإقامة الجوازات السعودية تحدد شروط الإبلاغ عن هروب العمالة المنزلية

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