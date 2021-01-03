«أبشر» ترد على الأسئلة الأبرز.. تأشيرات الخروج وبدل فاقد الهوية وتجديد جواز السفر

كشفت منصة «أبشر»، اليوم الأحد، عن أبرز الأسئلة الأكثر استفسارًا التي تلقتها على مدار الأسبوع الماضي.

وعبر حسابها على «تويتر»، نشرت المنصة «إنفوجرافًا» بأهم تلك الأسئلة والرد عليها.

وأكدت المنصة، أنه لا يتم التجديد تلقائيًا لتأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة، موضحة أنه «على صاحب العمل تمديد التأشيرة من خلال المنصة».

وردًا على سؤال يقول: «أرغب في التعريف بفرد أسرة لاستخراج بطاقة الهوية الوطنية.. ما هي الخطوات؟»، قالت المنصة: أولًا يتم الدخول لحساب المنصة ثم اختيار «خدمات أفراد الأسرة ـ خدمات التعريف بفرد الأسرة»، ثم رفع صورة شخصية بالفرد المراد التعريف به، ليتم حجز موعد للفرد المراد الإصدار له.

ولفتت المنصة، إلى أنه يتم إسقاط العامل من الحاسب بعد مرور شهرين من انتهاء تأشيرة الخروج والعودة تلقائيًا، وفي حال عدم إسقاطه، يتم رفع طلب من خلال «أبشر». وذلك ردًا على سؤال يقول: «لدي سائق خاص.. خرج ولم يعد.. وأرغب في إسقاطه نهائيًا من الحاسب.. ما هو الإجراء؟».

وتعقيبًا على سؤال: «أرغب في تجديد جواز السفر من خلال منصة أبشر.. وتظهر لي ملاحظة لرصيد غير كافٍ.. كيف يتم السداد؟». قالت «المنصة»: يتم سداد الرسوم من خلال حسابك البنكي «المدفوعات الحكومية» بعد ذلك يتم تنفيذ الخدمة.

وردًا على سؤال «عند حجز موعد بدل فاقد للهوية، تظهر ملاحظة أن البطاقة مسجلة بالفعل مفقودة.. كيف يتم حجز موعد؟». قالت منصة «أبشر»: يتم الحجز من خلال خدمة طلب وثيقة بدل فقاد بعد الدخول على حسابك في منصة أبشر، واختيار «خدماتي، خدمات، الأحوال المدنية، طلب وثيقة بدل فاقد».

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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