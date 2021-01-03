تكليف ناصر الشلعان وكيلًا لوزارة التعليم للشؤون المدرسية

الوزير شكر المسؤول السابق
أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، قرارًا بتكليف الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، وكيلًا للوزارة للشؤون المدرسية.
وأعرب «آل الشيخ» عن تمنياته له بالتوفيق في مهمته الجديدة، وقدم شكره للوكيل السابق الدكتور أمين نعمان على جهوده المتميزة خلال فترة عمله.
وكان الدكتور الشلعان يشغل منصب المدير العام لإدارة تعليم المنطقة الشرقية.
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