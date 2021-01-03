بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: لا يوجد أساس علمي لخلط لقاحات كورونا

أكد استشاري الأمراض المعدية ثامر الخشان، أنه لا يوجد أساس علمي لخلط لقاحات "كورونا"، مشيرًا إلى أن الدول توفر الجرعتين.

تصريحات الخشان، تأتي على خلفية الجدل المثار في بريطانيا حول الخلط بين اللقاحات المضادة لكورونا.

وقال الخشان، في مداخلة مع قناة العربية: إن خلط اللقاحات ليس له أساس علمي، ومن المفترض أن الشخص الذي تلقى الجرعة الأولى من لقاح معين أن يتلقى الثانية من ذات اللقاح، خاصة إذا كانت التقنية مختلفة.

وأشار الخشان، إلى أن اللقاحات تشتريها الدول، ولن يجدها الناس في الصيدليات، بمعنى أن الحكومات تتعاقد على احتياجاتها مع الشركات المنتجة، ومن ثم فلا مجال أصلاً للخلط بين اللقاحات؛ بسبب النقص أو غيره.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

الهند ترخص للقاح محلي إلى جانب مصل أسترازينيكا لمواجهة كورونا