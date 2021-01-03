رئيس «الطيران المدني» بعد تلقيه لقاح كورونا: القيادة أثبتت أن الإنسان أولًا

تلقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالهادي بن أحمد المنصوري، اليوم الأحد، الجرعة الأولى من لقاح «كورونا المستجد».

ووجّه المنصوري عقب تلقيه الجرعة الأولى، رسالة عبر حسابه على «تويتر»، قال فيها: تلقيت بفضل من الله الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وأضاف: كل الشكر والعرفان لوطني الغالي المملكة العربية السعودية على توفير الرعاية الصحية لمواطنيها والمقيمين على أرضها المباركة، وقيادته الرشيدة التي تثبت بالأفعال دائمًا أن الإنسان أولًا.

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